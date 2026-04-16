Roma celebra lo sport | nasce l’Albo delle società storiche

A Roma l’Assemblea capitolina ha approvato una proposta per creare un Albo delle società sportive storiche. L’obiettivo è tutelare l’identità sportiva della città attraverso un registro ufficiale delle realtà più antiche. Inoltre, è prevista una ricorrenza annuale dedicata al patrimonio atletico di Roma. La decisione mira a valorizzare le società sportive con una lunga storia nel territorio cittadino.

L’Assemblea capitolina ha dato il via libera a una proposta che mira a tutelare l’identità sportiva della capitale, istituendo un registro ufficiale per le realtà più antiche e fissando una ricorrenza annuale dedicata al patrimonio atletico cittadino. La decisione, che vede come protagonista la presidente dell’organo legislativo comunale, Celli, punta a valorizzare quelle associazioni che da decenni fungono da pilastri sociali all’interno dei vari quartieri di Roma. Il riconoscimento istituzionale tra memoria e radicamento territoriale. Il provvedimento approvato oggi introduce un Albo specifico, strutturato per distinguere le diverse tipologie di impegno storico sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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