Vicopisano celebra lo sport Atleti e società sul palco | Premi valori e vera inclusione

Vicopisano dedica un momento di riconoscimento allo sport, valorizzando atleti e società locali. La Festa dello Sport è un’occasione per celebrare impegno, valori e inclusione, sottolineando l’importanza di praticare attività fisica come strumento di crescita e coesione sociale. Un evento che riconosce il ruolo di tutti coloro che contribuiscono a rendere lo sport un elemento fondamentale della comunità.

"La Festa dello Sport è un grazie pubblico: è il modo con cui Vicopisano dà luce a chi si allena, a chi educa, a chi costruisce opportunità". Così il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci presenta la tradizionale Festa dello Sport, che tornerà domani (alle 15.30 al Teatro di Via Verdi) per celebrare atleti, atlete e associazioni sportive del territorio che negli scorsi mesi si sono distinti per risultati, progetti e iniziative, anche con finalità solidali. La manifestazione vuole essere prima di tutto un momento di riconoscimento collettivo. In apertura sarà consegnato il Premio alla Carriera a Denis Taccola, ciclista di Uliveto Terme, indicato dal Comune come esempio di una carriera costruita "con la pazienza di chi sa che la strada, prima di applaudire, chiede lavoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicopisano celebra lo sport. Atleti e società sul palco: "Premi, valori e vera inclusione" Leggi anche: Cascina premia lo sport: i riconoscimenti agli atleti e alle società più meritevoli I riconoscimenti del Comune ad atleti, dirigenti e società: al Teatro Politeama torna "Palermo premia lo sport"Lunedì 22 alle ore 17, al Teatro Politeama, si svolgerà l'evento Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Vicopisano celebra lo sport. Atleti e società sul palco: Premi, valori e vera inclusione. Cortona, «Campioni si diventa»: una mostra fotografica celebra lo sport. Le immagini alla Fortezza del GirifalcoArezzo, 7 novembre 2025 – Cortona, «Campioni si diventa»: una mostra fotografica celebra lo sport. Le immagini alla Fortezza del Girifalco. Il progetto ha incluso la finale nazionale di Coppa Italia ... lanazione.it Recall incontri di martedì 20 gennaio sul Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di di Calci e di Vicopisano, per quello alle 18:00 con la cittadinanza è stato predisposto anche un collegamento con Zoom. I Comuni di Calci e di Vicopisano ricordano ch - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.