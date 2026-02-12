Roma dice stop ai vantaggi | ZTL e parcheggi a pagamento anche per auto elettriche e ibride Nuove regole in arrivo

Roma mette fine ai vantaggi per le auto elettriche e ibride nel centro storico. Da ora in poi, le ZTL e i parcheggi a pagamento valgono anche per queste vetture, che fino a poco tempo fa potevano parcheggiare gratis. La decisione ha già sollevato proteste da parte di chi sperava in incentivi per la mobilità sostenibile. La città cambia rotta e torna a chiedere più rispetto alle regole per tutti.

Roma cambia le regole per le auto elettriche e ibride: ZTL e parcheggi non più gratis. Roma stravolge le regole per la mobilità sostenibile nel suo centro storico. A partire da una data ancora da definire, l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e la sosta sulle strisce blu diventeranno a pagamento anche per auto elettriche e ibride, ponendo fine a un periodo di esenzioni che durava da anni. La decisione, firmata dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patane, mira a ridurre il traffico nel cuore della città, ma solleva dubbi sull’impatto reale e sull’equità della misura. La fine del bonus: cosa cambia per i proprietari di veicoli elettrici e ibridi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Roma Centro Ztl, canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride Le auto elettriche non potranno più entrare gratis nelle zone a traffico limitato di Roma. Parcheggi gratis per auto elettriche e ibride a bassa emissione di Co2 a Viterbo Viterbo apre i primi spazi di sosta gratuiti per auto elettriche e ibride. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Centro Argomenti discussi: Lime, il Tar respinge il ricorso contro lo stop ai monopattini di Roma: cosa succede adesso; Via Roma vietata ai monopattini, le nuove regole. Ecco dove non si potrà più sfrecciare in Centro; Educazione e gentilezza: Roma dice stop a bullismo e pirati della strada; Capri contro l’overtourism, stop ai gruppi di più di 40 persone. Lime, il Tar respinge il ricorso contro lo stop ai monopattini di Roma: cosa succede adessoI giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento di Roma Capitale nei confronti dell'azienda che gestisce il servizio di micromobilità in sharing ... romatoday.it Nella 'guerra degli odori' Roma Capitale finisce ko. Il Tar dà ragione ai ristoratori sui carboni attiviIl TAR del Lazio annulla lo stop ai fornelli in un locale del Centro. I giudici, nella sentenza, 'promuovono' i filtri hi-tech contro i fumi, bocciando i vincoli imposti dal Campidoglio che, di fatto, ... romatoday.it 50 milioni per Wesley: la Roma dice no Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni per l’esterno brasiliano, esploso sotto la gestione Gasperini. Secondo La Gazzetta dello Sport, Guardiola lo avrebbe individuato come rinforzo ideale sul - facebook.com facebook Aridaje, se dice a Roma! Costi e benefici quando si parla di vita o qualità della vita direi proprio di no. Ancora 'sta confusione tra valori e prezzi, te frega sempre. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.