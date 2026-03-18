A poche ore dalla sfida di Europa League contro il Bologna, aggiornamenti sugli infortunati arrivano da Trigoria. Manu Koné e Mancini sono al centro delle attenzioni, mentre la squadra si prepara a scendere in campo. La situazione dei due giocatori interessa molto i tifosi e la stampa, che seguono con attenzione ogni dettaglio sulle loro condizioni fisiche.

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© Calcionews24.com - Roma, novità sugli infortunati alla vigilia del Bologna: come stanno Manu Koné e Mancini. Arrivano aggiornamenti da Trigoria

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Aggiornamenti e notizie su Manu Koné

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