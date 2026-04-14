Roma-Pisilli tegola a Trigoria | infortunio shock in vista dell’Atalanta

A poche settimane dall'inizio del campionato, un infortunio improvviso ha colpito una delle figure principali della rosa della Roma durante l’allenamento a Trigoria. L’incidente si è verificato nel centro sportivo della squadra, mentre i giocatori erano impegnati in una sessione di preparazione. La società ha confermato che l’atleta ha riportato un problema muscolare che richiederà un periodo di recupero. La squadra si prepara ora ad affrontare l’Atalanta senza uno dei suoi punti di riferimento.

Il ghiaccio di Trigoria si è rotto nel momento peggiore. Mentre la Roma di Gasperini cercava di ricucire i pezzi di una stagione martoriata, il bollettino medico ha consegnato l’ultimo, pesantissimo verdetto: Niccolò Pisilli, il volto fresco del centrocampo giallorosso, ha riportato un trauma contusivo durante l’allenamento di ieri al centro sportivo Fulvio Bernardini. Un colpo secco, di quelli che lasciano il segno non solo sul muscolo, ma sui piani tattici di una sfida, quella contro l’ Atalanta, che sa già di ultima spiaggia. Le condizioni del classe 2004 sono ora oggetto di una valutazione frenetica da parte dello staff sanitario. Non è solo una questione di infermeria; è una crisi di identità tattica.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Pisilli, tegola a Trigoria: infortunio shock in vista dell’Atalanta Leggi anche: Infortunio Soulé: ottime notizie per Gasperini in vista dell’Inter. Cosa è successo oggi a Trigoria, ultimissime Leggi anche: Roma, tegola Gasperini: sette titolari out a Trigoria Sabato contro l’Atalanta Pisilli sfiderà Ederson, uno dei calciatori maggiormente cresciuti sotto Gasperini. Intanto il tecnico pensa a lui al posto di Pellegrini https://pagineromaniste.com/pisilli-la-mossa-di-gasp/ - facebook.com facebook #Roma in ansia per #Pisilli: il centrocampista in dubbio per l'Atalanta x.com