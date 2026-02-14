Comitati anti-ciclabili uniti contro le follie della Mobilità

I comitati anti-ciclabili si schierano contro le nuove piste ciclabili inserite nel grande raccordo anulare e altre opere considerate dannose per i cittadini. La decisione nasce dalle preoccupazioni sulla sicurezza e sui costi di queste modifiche, che alcuni definiscono eccessive. Nei giorni scorsi, diversi gruppi hanno manifestato davanti ai municipi, portando cartelli e chiedendo di fermare i lavori. Questa mobilitazione rivela come molte persone si oppongano alle scelte dell’amministrazione in tema di mobilità.

Dal grande raccordo anulare delle bici al grande raccordo dei comitati uniti contro quelle che definiscono «opere scellerate a spese dei cittadini». Via Guido Reni, via Panama, Montesacro, Eur. Non sembra sfuggire nessun quadrante dall'insoddisfazione per le piste che a detta dei romani sembrano moltiplicarsi, ognuna con le proprie criticità, diverse l'una dall'altra, in qualche caso simili. C'è chi parla di posti auto dimezzati, di mancanza di sicurezza, di carreggiate ridotte e chi di progetti fatti «senza criterio», fanno notare i presidenti dei comitati Sos. Per Marco Borrello di Sos Sacco Pastore l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, doverebbe «mettersi seduto a un tavolino e parlare con i residenti».