Cosa sono i Whoop? Vietati a Sinner in passato ora il via libera al Roland Garros | come cambia il tennis

Durante gli ultimi Australian Open, il tennista italiano aveva ricevuto un ammonimento ufficiale che gli impediva di utilizzare il dispositivo di monitoraggio chiamato Whoop, come anche il campione spagnolo. Il 26 gennaio, Sinner fu costretto a rimuovere il dispositivo dal campo di Melbourne a causa del divieto imposto dagli organizzatori. Recentemente, però, il regolamento è cambiato e ora il dispositivo è consentito anche durante il torneo di Roland Garros.

Jannik Sinner aveva subito un divieto durante gli ultimi Australian Open: lo scorso 26 gennaio, infatti, il tennista italiano aveva ricevuto un ammonimento ufficiale al pari di Carlos Alcaraz, venendo così costretto a togliere il Whoop sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse altoatesino aveva dovuto levare il braccialetto che indossa abitualmente al polso destro, ma lo stesso discorso era valso anche per il grande rivale spagnolo: la giudice di sedia aveva chiesto all’iberico di non indossarlo prima dell’ottavo di finale contro Tommy Paul, il giorno dopo la stessa sorte era toccata all’azzurro in occasione del derby con Luciano Darderi....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa sono i Whoop? Vietati a Sinner in passato, ora il via libera al Roland Garros: come cambia il tennis Notizie correlate Roland Garros, il montepremi sale a oltre 61 milioni di euro. E c'è il via libera ai WhoopVentiquattro maggio 2026: sarà una domenica, l’inizio della 125esima edizione del Roland Garros, secondo Slam stagionale, sulla terra rossa. Jannik Sinner: “Sono contento di giocare contro Alcaraz, mi servirà per il Roland Garros”Prestazione dominante e parole misurate: Jannik Sinner analizza con lucidità il successo nelle semifinali del Masters1000 di Montecarlo su Alexander... Panoramica sull’argomento Roland Garros, montepremi più ricco: Sinner all'assalto, quanto vale il trionfo. Sì ai dispositivi WhoopIl Rolamd Garros si toglie il velo per una 125esima edizione da urlo: montepremi sopra i 60 milioni di euro, tributi a Monfils, Garcia e Wawrinka, le novità. sport.virgilio.it Roland Garros, il montepremi sale a oltre 61 milioni di euro. E c'è il via libera ai WhoopComincerà il 24 maggio l'attacco al titolo conquistato un anno fa da Carlos Alcaraz dopo una lunga finale contro Sinner. I vincitori del singolare maschile e femminile porteranno a casa 2,8 milioni ... gazzetta.it