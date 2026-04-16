A partire dal 24 maggio, si svolgerà a Parigi il torneo di Roland Garros, dove il campione in carica, un giovane tennista spagnolo, cercherà di difendere il titolo conquistato l’anno precedente dopo una finale lunga e combattuta contro un avversario italiano. Nel frattempo, il montepremi complessivo del torneo è stato aumentato, superando i 61 milioni di euro. La competizione vedrà anche l’introduzione dei dispositivi Whoop, approvati per l’uso durante le partite.

Ventiquattro maggio 2026: sarà una domenica, l’inizio della 125esima edizione del Roland Garros, secondo Slam stagionale, sulla terra rossa. Il campione uscente è Carlos Alcaraz, che sconfisse nel 2025 Jannik Sinner al termine della finale più lunga della storia del torneo, annullando anche tre match point. Ma ora è tempo di guardare avanti, e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato con la tradizionale conferenza stampa di presentazione, svolta questa mattina a Parigi. Sono intervenuti, principalmente, il presidente della Federazione Francese Gilles Moretton e la direttrice del torneo Amelie Mauresmo. Con tanti importanti annunci, a...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, il montepremi sale a oltre 61 milioni di euro. E c'è il via libera ai Whoop

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