Il sindaco di Crans-Montana chiede scusa dopo 26 giorni La Svizzera | Sì alla collaborazione con l’Italia sulle indagini del rogo

La Svizzera ha accolto la richiesta italiana di collaborazione giudiziaria per approfondire le cause dell'incendio al locale Constellation, avvenuto a Crans-Montana. Dopo 26 giorni, il sindaco si è scusato, segnando un passo importante nella gestione della tragedia e nel rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi.

La Svizzera – d opo che è stata sfiorata una crisi diplomatica – ha formalmente accolto la richiesta dell’Italia di una stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Paesi per chiarire le circostanze del tragico incendio al locale Constellation di Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno e costato la vita a 40 giovani provenienti da diversi Paesi. La dichiarazione del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero all’Anas sottolinea che le autorità dei due Paesi perseguono “il medesimo obiettivo: le circostanze che hanno portato alla morte dei ragazzi devono essere chiarite rapidamente, in modo trasparente ed esaustivo, e le persone responsabili devono risponderne”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 9 gennaio 2026, la Svizzera ha osservato un minuto di silenzio nazionale per commemorare le 40 vittime, tra cui sei italiani, e i 116 feriti dell’incendio al bar 'Le Constellation' di Crans-Montana.

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze di un incendio che si è verificato nella notte di Capodanno.

