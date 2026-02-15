Domodossola incendio in palazzina | evacuato il condominio indagini in corso per chiarire le cause del rogo notturno

Un incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica a Domodossola ha provocato l’evacuazione di un intero condominio. Le fiamme hanno avvolto una palazzina in via Roma, costringendo decine di residenti a lasciare le proprie case in fretta. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno esaminando i danni e raccogliendo testimonianze.

Domodossola, Fiamme nella Notte: Palazzina in Fiamme, Evacuazione e Indagini in Corso. Un incendio ha scosso Domodossola nella notte tra sabato e domenica, 14 e 15 febbraio 2026. Le fiamme hanno avvolto un balcone al primo piano di una palazzina in via Sant’Antonio, costringendo all’evacuazione dell’intero condominio. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e oggetto di indagine da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La Notte di Paura e l’Intervento dei Soccorritori. L’allarme è scattato intorno alle 3:30 di domenica mattina. I vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola (VCO) sono intervenuti rapidamente, supportati dai volontari di Gravellona Toce.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un incendio scoppiato in una palazzina nel centro di Arezzo ha provocato la morte di un uomo di 55 anni disabile, costringendo all’evacuazione dell’intero stabile.

Un incendio scoppiato in un appartamento di via San Carlo Borromeo a Busto Arsizio, sabato sera, ha causato il ricovero di un uomo di 75 anni e ha reso l’edificio inagibile.

