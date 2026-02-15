Domodossola incendio in palazzina | evacuato il condominio indagini in corso per chiarire le cause del rogo notturno
Un incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica a Domodossola ha provocato l’evacuazione di un intero condominio. Le fiamme hanno avvolto una palazzina in via Roma, costringendo decine di residenti a lasciare le proprie case in fretta. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno esaminando i danni e raccogliendo testimonianze.
Domodossola, Fiamme nella Notte: Palazzina in Fiamme, Evacuazione e Indagini in Corso. Un incendio ha scosso Domodossola nella notte tra sabato e domenica, 14 e 15 febbraio 2026. Le fiamme hanno avvolto un balcone al primo piano di una palazzina in via Sant’Antonio, costringendo all’evacuazione dell’intero condominio. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e oggetto di indagine da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La Notte di Paura e l’Intervento dei Soccorritori. L’allarme è scattato intorno alle 3:30 di domenica mattina. I vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola (VCO) sono intervenuti rapidamente, supportati dai volontari di Gravellona Toce.🔗 Leggi su Ameve.eu
Arezzo, incendio in palazzina: vittima 55enne disabile, evacuato l’intero stabile. Indagini in corso.
Un incendio scoppiato in una palazzina nel centro di Arezzo ha provocato la morte di un uomo di 55 anni disabile, costringendo all’evacuazione dell’intero stabile.
Busto Arsizio: Incendio in appartamento, anziano ricoverato e stabile inagibile. Indagini in corso sulle cause del rogo.
Un incendio scoppiato in un appartamento di via San Carlo Borromeo a Busto Arsizio, sabato sera, ha causato il ricovero di un uomo di 75 anni e ha reso l’edificio inagibile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Incendio a Domodossola, palazzina in fiamme nella notteIncendio in una palazzina nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio a Domodossola. novaratoday.it
# Da Domodossola a Crans Montana: madre e figlia donano i capelli ai feriti dell'incendio ## Da Giulia Minoletti e la piccola Camilla, di soli 9 anni, un gesto di solidarietà. Le loro trecce saranno utilizzate per la creazione di parrucche La solidarietà per i ragazz facebook