Saviano sbaglia la riforma Nordio non indebolisce la lotta ai clan Parla l' ex capo della Dia Governale

L'ex capo della Dia, Governale, smonta le critiche di Saviano sulla riforma Nordio. Secondo lui, la riforma non indebolisce la lotta ai clan mafiosi, come sostiene lo scrittore. Governale spiega che la tesi di Saviano si basa su un ragionamento sbagliato e invita a non sottovalutare le modifiche alla giustizia. La polemica resta aperta, mentre le polemiche sulla riforma continuano a dividere opinioni.

"E allora eravamo tutti fascisti.". La sinistra contro Schlein, che accomuna chi vota Sì a Casapound "La tesi di Roberto Saviano, secondo cui la riforma costituzionale della giustizia indebolisce la lotta alla mafia, mi sembra basata su un procedimento logico fallace. La figura del pubblico ministero non viene in alcun modo intaccata dalla riforma costituzionale, di conseguenza non si può sostenere che la lotta alla mafia viene indebolita. Insomma, la conclusione si basa su un presupposto sbagliato". A parlare, intervistato dal Foglio, è Giuseppe Governale, comandante del Ros dei Carabinieri dal 2015 al 2017 e direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia) dal 2017 al 2020, per 46 anni in servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Roberto Saviano critica duramente il sì al referendum sulla separazione delle carriere.

