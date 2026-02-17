Susanna Stivali e Alessandro Gwis ' PianiDiversi' in concerto a Rimessa Fab

Susanna Stivali e Alessandro Gwis si esibiscono a Rimessa Fab, portando sul palco il progetto 'PianiDiversi', nato dall'album di Susanna e da una lunga collaborazione tra i due musicisti. La loro collaborazione, iniziata più di dieci anni fa, si è rafforzata attraverso vari progetti, tra cui Caro Chico, e ora si presenta in un concerto che mette in evidenza l’intensità delle loro interpretazioni.

Il duo prende forma e senso da uno dei progetti discografici a nome di Susanna Stivali: Piani DiVersi in cui la cantante ha esplorato le diverse potenzialità del duo piano e voce e da una collaborazione più che decennale tra i due musicisti maturata intorno a vari progetti tra i quali: Caro Chico dedicato alla musica di Chico Buarque, uscito con la prestigiosa etichetta brasiliana Biscoito Fino ed il progetto Going for the Unknown, un omaggio al genio di Wayne Shorter con arrangiamenti e testi originali di Stivali.