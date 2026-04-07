LIVE Berrettini-Bautista Agut 4-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | ritiro immediato dello spagnolo il romano accede al secondo round

Durante il torneo ATP di Montecarlo, il match tra il tennista italiano e lo spagnolo si è concluso con un ritiro immediato dello sfidante, che ha lasciato il campo dopo aver perso i primi quattro giochi. L'italiano, in questa fase, ha così conquistato l'accesso al secondo turno. La partita era in corso e i dettagli sul punteggio sono stati aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11.00) 11.39 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con l’appuntamento che è a tra poco con il match di Sinner! Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di giornata e buon tennis a tutti! 11.37 Fino al momento del forfait di Bautista, l’azzurro stava servendo con il 90% di prime palle in campo, colpo con il quale ha raccolto l’89% dei punti. L’atteggiamento in campo di Berrettini, nonostante l’infortunio evidentemente serio dello spagnolo, fa ben sperare per il futuro dell’azzurro che adesso avrà a che fare con Daniil Medvedev in un match che preannuncia scintille. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bautista Agut 4-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ritiro immediato dello spagnolo, il romano accede al secondo round LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... LIVE Berrettini-Bautista Agut 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizio perfetto del romano che strappa subito il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio contro l’intramontabile spagnolo; Diretta Bautista Agut - Berrettini (Rolex Monte-Carlo Masters); Montecarlo, oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta; Berrettini-Bautista Agut, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio contro Bautista Agut. Tennis oggi LIVEIl tennista romano sfida lo spagnolo nel primo turno del torneo Atp in corso sulla terra rossa nel Principato di Monaco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini ... oasport.it Matteo Berrettini avanza al secondo turno a Montecarlo: Bautista Agut costretto al ritiro dopo solo quattro game. Daniil Medvedev BMW Italia - facebook.com facebook Montecarlo, oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta x.com