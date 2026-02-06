Anthropic Launches Claude Opus 4.6 | AI Built for ‘Vibe Working’ & Massive Data Sets

Anthropic ha presentato ufficialmente Claude Opus 4.6, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale. Questa versione cambia le regole del gioco: non si tratta più di un semplice assistente che risponde alle domande, ma di uno strumento pensato per lavorare in team, affrontando progetti complessi. L’azienda punta a rendere l’AI un vero alleato nel mondo del lavoro, capace di gestire grandi quantità di dati e di adattarsi a ambienti di “vibe working” più dinamici.

l’aggiornamento Claude Opus 4.6 di Anthropic segna una svolta decisiva: l’intelligenza artificiale non è più solo uno strumento di domande e risposte, ma un vero partner professionale per progetti complessi. con questa versione, l’obiettivo è rendere le idee articolate concretizzabili senza ostacoli tecnici, offrendo maggiore velocità, precisione e supporto operativo. claude opus 4.6: una partner professionale per progetti complessi. si sta chiudendo l’era in cui l’IA serviva principalmente a porre quesiti per ottenere risposte. opus 4.6 si propone come strumento capace di accompagnare attività complesse dall’inizio alla fine, mirando a alleggerire il carico di lavoro reale e a offrire risultati concreti in tempi più rapidi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

