Claude Opus 4.6 di Anthropic supera i milioni di token contestuali in ambito AI

Anthropic ha lanciato oggi Claude Opus 4.6, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale. La grande novità è che può gestire fino a un milione di token di contesto, molto di più rispetto ai modelli precedenti. Un passo avanti che potrebbe cambiare il modo in cui l’AI lavora con i dati complessi.

Claude Opus 4.6, il modello AI della società statunitense Anthropic, è entrato in commercio oggi con un’innovativa capacità di elaborazione: può gestire fino a un milione di token di contesto, un aumento significativo rispetto ai modelli precedenti. È un passo decisivo per l’evoluzione dei sistemi linguistici avanzati, destinati a svolgere sempre più spesso ruoli complessi all’interno delle aziende, nel settore finanziario, nello sviluppo software o in ambito cybersecurity. La notizia, ufficiale e annunciata ufficialmente da Anthropic, pone al centro della sua attività un modello che non solo mantiene l’elevata precisione e la capacità di interazione su lungo termine, ma si distingue anche per un’efficacia impressionante nei test di riferimento, con risultati superiori a molti altri modelli esistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Claude Opus 4.6

Anthropic attacca OpenAI, accusandola di puntare troppo sui pubblicità per monetizzare i loro prodotti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Claude Opus 4.6

Argomenti discussi: Anthropic afferma che il suo nuovo Claude Opus 4.6 può inchiodare i risultati del tuo lavoro al primo tentativo; Cosa cambia con Claude Opus 4.6 per il lavoro d'ufficio; Anthropic lancia il modello di intelligenza artificiale Claude Opus 4.6, definito leader del settore nella finanza; Anthropic rilascia Opus 4.6, OpenAI risponde con GPT-5.3 Codex.

Anthropic lancia Claude Opus 4.6: L’IA ora lavora per teAnthropic presenta il suo nuovo modello di punta, Claude Opus 4.6, come un salto di qualità per il lavoro. Ne abbiamo parlato con Guillaume Princen, che guida ... repubblica.it

Anthropic alza l’asticella: Claude Opus 4.6 arriva con 1 milione di token di contestoAnthropic ha annunciato Claude Opus 4.6, evoluzione del suo modello di punta, con significative prestazioni nell'esecuzione di compiti complessi come analisi finanziarie e gestione di codebase estese, ... hwupgrade.it

Anthropic lancia Claude Opus 4.6, upgrade diretto dal predecessore. Migliora task multi-step, coding agentico, tool use, search e analisi finanziaria. Eccelle in presentazioni PowerPoint, documenti Excel e progetti dev rapidi. #ai #claude #anthropic x.com

Era stata rilasciata nello scorso mese di ottobre in versione beta, quindi aperto agli utenti Max, Enterprise e Team a fine novembre, in concomitanza con il lancio di Opus 4.5. Ora l’integrazione di Claude su Excel è disponibile anche per gli utenti Pro, ovvero q facebook