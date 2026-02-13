Scomparso da due settimane ritrovato senza vita il corpo del 47enne Bruno Osti

Bruno Osti, pescatore di 47 anni di Gorino, è stato trovato morto dopo essere scomparso da due settimane. La sua scomparsa ha allarmato la comunità, poiché era uscito in mare quella notte e non aveva fatto più ritorno. Il suo corpo è stato rinvenuto nelle acque vicine al porto, dove spesso si dirigeva per lavoro.

Il corpo di Bruno Osti, pescatore 47enne di Gorino (Ferrara), è stato ritrovato dopo quasi due settimane dalla sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 gennaio. Dell’uomo si erano perse le tracce mentre era uscito in mare per controllare le reti da posta, facendo scattare un’imponente macchina di ricerche che aveva coinvolto diversi corpi dello Stato e numerosi volontari. Il ritrovamento, purtroppo atteso dopo giorni di apprensione, è avvenuto poco fa, ponendo fine alle speranze che si erano progressivamente affievolite con il passare del tempo. La vicenda aveva profondamente colpito la comunità locale, rimasta con il fiato sospeso sin dalle prime ore successive alla scomparsa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il corpo del 26enne scomparso ad Adria, in provincia di Rovigo, è stato trovato nel fiume Adigetto dai Vigili del fuoco.

Si sono concluse con una tragica scoperta le ricerche di Gregorio Todaro, l’83enne scomparso lo scorso 23 gennaio.

Ritrovato il corpo di Bruno Osti, il pescatore scomparso nella notte tra il 27 e il 28 gennaio dopo essere uscito in mare con la sua imbarcazione per controllare le sue reti di posta - facebook.com facebook