I sommozzatori hanno recuperato nell’Adda il corpo di Fabio Locatelli, un ragazzo di 27 anni di Mezzago, scomparso dalla sua abitazione venerdì scorso. La notizia è stata comunicata nel pomeriggio di oggi e segna la fine delle ricerche iniziati subito dopo la sua sparizione. La famiglia e le autorità ora si trovano di fronte a questa triste conclusione.

Mezzago (Monza e Brianza), 15 aprile 2026 – La speranza di ritrovarlo vivo si era ridotta al lumicino, ma oggi pomeriggio l’ultimo barlume si è spento: i sommozzatori hanno ripescato dall’Adda il corpo di Fabio Locatelli, il 27enne di Mezzago, che era scomparso da casa venerdì scorso. La notizia è arrivata proprio mentre erano in programma nuove ricerche coordinate dai vigili del fuoco. Il giovane si era allontanato dalla propria abitazione di via Alessandro Volta senza portare con sé né telefono né documenti. Da quel momento si erano perse le sue tracce ed era scattato l’allarme tra parenti e amici e il territorio si era mobilitato per le ricerche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ripescato nell'Adda il corpo di Fabio Locatelli. Era scomparso di casa a Mezzago

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