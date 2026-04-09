A Roma si prepara una rassegna dedicata alla Traumfabrik, un’icona del movimento punk bolognese. L’evento si svolgerà nel quartiere Pigneto, coinvolgendo un’operazione di recupero di una delle esperienze più controverse e innovative del ventesimo secolo. La manifestazione intende riproporre momenti significativi di questa realtà culturale, rintracciando le sue origini e le sue influenze attraverso esposizioni e incontri.

La capitale si prepara a ospitare un recupero storico di quella che è stata definita la più creativa e oscena esperienza del ventesimo secolo. Sabato 11 aprile 2026, la galleria Interzone aprirà le porte di una mostra dedicata alla Traumfabrik, il movimento nato tra il 1977 e il 1983 negli spazi di via Clavature a Bologna. L’evento, che si protrarrà fino al 18 aprile, nasce per dare voce al volume The Traumfabrik Experience, un volume pubblicato da Pendragon che raccoglie frammenti poetici, illustrazioni, progetti, pensieri e intuizioni geniali derivanti dal lavoro di decine di figure, tra cui spiccano i contributi di Andrea Pazienza e Filippo Scozzari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorna la Traumfabrik: il mito punk bolognese invade il Pigneto

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