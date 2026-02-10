Rimini apre le porte a una settimana intensa dedicata alla nautica e alla ristorazione. Le imprese di questi settori si preparano a mostrare le novità e a stringere nuovi contatti. La città si anima con eventi e incontri che mettono in primo piano le eccellenze del territorio, tra mare e cibo, unendo due mondi apparentemente diversi ma strettamente collegati dalla passione e dalla tradizione.

Rimini si prepara a vivere una settimana strategica per due mondi solo in apparenza lontani, ma uniti da passione, lavoro e cultura del territorio: il mare e il fuori casa. A metà febbraio il quartiere fieristico e la Riviera diventano il centro di un racconto che intreccia sport, impresa, innovazione e convivialità grazie a Pescare Show e Beer & Food Attraction, due appuntamenti capaci di attrarre pubblico professionale e appassionati da tutta Italia e dall’Europa. Dal 13 al 15 febbraio va in scena la seconda edizione di Pescare Show, evento internazionale dedicato alla pesca sportiva, alla nautica da diporto e alle attività all’aria aperta, organizzato da Italian Exhibition Group. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiere, tra nautica e ristorazione: nuove opportunità per le imprese

Approfondimenti su Rimini Fiere

Le imprese italiane trovano nuove opportunità nel Golfo.

Il Parco Agrisolare, nuovo strumento del PNRR, apre interessanti opportunità per le imprese agricole italiane.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rimini Fiere

Argomenti discussi: Fiere, tra nautica e ristorazione: nuove opportunità per le imprese; Nauticsud 2026 a Napoli: dati e scenario della nautica da diporto; Saloni nautici 2026: il calendario nazionale e internazionale aggiornato; SEAQUIP si avvicina al debutto: oltre 160 gli espositori confermati.

Reef artificiali, fiera della Nautica e un battello da Ancona a Numana. Capitale del Mare, 202 progetti per la candidaturaANCONA Oltre 150 iniziative provenienti da 118 soggetti, che affiancano le 52 proposte dal Comune e che daranno vita a 139 interventi ambientali, scientifici, economici e ... corriereadriatico.it

Seatec cambia pelle e rilancia. La fiera della nautica entra nella ’Tuscany yachting week’Marina e Viareggio in un unico grande ecosistema di eventi dedicati a tecnologia e start-up. Previsti interventi anche sull’intelligenza artificiale e gli aggiornamenti tecnici dei costruttori. lanazione.it

#Napoli - Presentato questa mattina alla Mostra d'Oltremare la 52° edizione del Nauticsud Salone Internazionale della Nautica in programma nell' ente fieristico dal 7 al 15 febbraio. #Eventi #Fiere #NauticSud #SaloneNautico #Imbarcazioni #MostraDOltremar facebook