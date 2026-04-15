Ristorazione e celiachia | tra fake news e opportunità di business

Il settore della ristorazione si trova di fronte a nuove sfide legate alla gestione della celiachia, una condizione che richiede attenzione particolare nella preparazione dei pasti. In questo contesto, circolano notizie false che alimentano confusione tra i clienti e i professionisti del settore. Allo stesso tempo, molte imprese hanno iniziato a offrire menu senza glutine, sfruttando questa richiesta per ampliare la propria clientela. La questione riguarda quindi sia la corretta informazione sia le opportunità di mercato.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ristorazione e Celiachia: tra fake news e opportunità di business”, è il titolo del format organizzato da Fipe Confcommercio Caserta in collaborazione con Aic (Associazione italiana celiachia) Campania e Fipe Giovani, che si terrà lunedì 20 aprile a partire dalle ore 9,30 alla Camera di Commercio di Caserta. In apertura gli indirizzi di saluto del presidente di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, del presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone e del presidente Fipe Campania, Massimo Di Porzio. Introdurrà i lavori Giuseppe Russo, presidente Fipe Caserta. Relatori Giulia Corrado di Aic Campania,...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ristorazione e celiachia: tra fake news e opportunità di business Notizie correlate Leggi anche: McDonald’s tra Sapri e Vibonati: opportunità di lavori per addetti alla ristorazione Fiere, tra nautica e ristorazione: nuove opportunità per le impreseRimini si prepara a vivere una settimana strategica per due mondi solo in apparenza lontani, ma uniti da passione, lavoro e cultura del territorio:... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ristorazione e Celiachia | Ferrara - FIPE; Presentato il nuovo Disegno di legge Zanella sulla celiachia; Salutare, cibo e benessere. Festival sull’alimentazione: Trasparenza nel piatto; Celiachia, arriva la pizzeria senza glutine. Intesa tra Cittadinanzattiva e Associazione Italiana Celiachia per avviare iniziative congiunteLe due organizzazioni collaboreranno nella produzione di informazioni e nella realizzazione di iniziative per mettere al centro delle politiche nazionali le tematiche legate alla celiachia, ... quotidianosanita.it Diagnosi e cura della celiachia, esperti al CecchettiIl teatro Cecchetti domani, dalle 8.30 alle 14.30, ospiterà il congresso scientifico dal titolo Celiachia: la conosciamo veramente?, promosso da Aic Marche e Ast Macerata, con il patrocinio del ... ilrestodelcarlino.it Mori Guido. . Questa è Cucina. La maniera di cercare di capire cosa sia la cucina italiana è diventato un documentario che parla delle attività produttive e della ristorazione. Seguimi sul mio canale YouTube. #ilmori #questaècucina facebook Il Comune di Trescore ci riprova: il chiosco del parco Le Stanze cerca un gestore in vista dell’estate e l’ente ha pubblicato il nuovo bando per l’affidamento dell’edificio ultimato lo scorso anno e dei contestuali servizi di ristorazione e bar. x.com