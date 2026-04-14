Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma | Le Iene rispondono sulla truffa della Scommessa Collettiva

Sabato 11 aprile 2026, davanti all’Art Hotel Museo di Prato, si è verificato un episodio tra un uomo e un giornalista del programma televisivo Le Iene. L’uomo ha afferrato per i capelli Filippo Roma, giornalista e inviato del programma, in seguito a un confronto su una presunta truffa legata a una scommessa collettiva. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità presenti sul posto.

Sabato 11 aprile 2026, davanti all’ Art Hotel Museo di Prato, si è consumata una scena destinata a fare discutere: Mario Adinolfi, candidato sindaco per il Popolo della Famiglia alle prossime amministrative, ha afferrato per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene, trattenendolo per oltre un minuto sotto gli occhi delle telecamere. Nonostante i tentativi di alcune persone presenti di farlo desistere, la presa non si è allentata. Domani sera, il programma risponderà alle accuse di Adinolfi con documenti e testimonianze nel servizio intitolato “L’Adinolfi furioso”. Doveva essere una normale conferenza stampa elettorale. Invece è finita con un candidato sindaco che trattiene per i capelli un giornalista televisivo.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma: Le Iene rispondono sulla truffa della Scommessa Collettiva ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!! Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le IenePrato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è... Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Contro di me una campagna diffamatoria”Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...