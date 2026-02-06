Questa mattina, ad esempio, Acque SpA ha confermato il suo impegno sul fronte della sostenibilità e della tutela ambientale. L’azienda ha partecipato al progetto

Sostenibilità, tutela dell’ambiente, uso responsabile delle risorse. Elementi chiave per Acque SpA, anche quest’anno tra i sostenitori del progetto " Cronisti in Classe ". Presidente Simone Millozzi, perché la scelta di sostenere l’iniziativa de La Nazione? "Crediamo nel valore educativo dell’informazione e nel ruolo che un’azienda pubblica deve avere nel dialogo con le nuove generazioni. Come gestore del servizio idrico integrato, ci occupiamo ogni giorno di un bene essenziale come l’acqua, che riguarda la vita quotidiana, l’ambiente e il futuro delle comunità. I ragazzi dimostrano spesso una grande attenzione verso questi temi, talvolta maggiore di quella degli adulti, ed è importante offrire loro strumenti per informarsi, riflettere e raccontare la realtà che li circonda, diventando cittadini sempre più consapevoli". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sostenibilità e tutela dell’ambiente sui banchi"

Approfondimenti su Acque SpA

Al Tecnopolo di Rimini, un team di ricerca dell’Università di Bologna si dedica da anni a sviluppare soluzioni nell’ambito della sostenibilità ambientale.

La tutela dell’ambiente rappresenta una priorità per Conserve Italia, che si impegna a promuovere pratiche sostenibili e responsabili.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Al via la Fiera della Sostenibilità Ambientale 2025

Ultime notizie su Acque SpA

Argomenti discussi: Sostenibilità e tutela dell’ambiente sui banchi; 26 febbraio - Sviluppo sostenibile: quadro giuridico, regole e mercato — Italiano; Olimpiadi Milano Cortina 2026: Arpav per la sostenibilità ambientale; EMAS nel settore costruzioni: sostenibilità e performance ambientali.

Accoglienza, sostenibilità e tutela dell’ambiente: nuovo gestore cercasi per il Rifugio MarinelliUDINE. Rifugio Giovanni e Olinto Marinelli cerca un nuovo gestore. Posizionato in località Forcella Morarêt, nel comune di Paluzza a quota m. 2.120, la struttura è di proprietà della Società Alpina Fr ... ildolomiti.it

Caccia: sostenibilità e tutela ambiente al centro dell’evento dei 125 anni di FedercacciaSi è svolta alla Camera dei deputati la cerimonia ufficiale per la celebrazione dei 125 anni di vita di Federazione italiana della caccia, la principale e più antica associazione venatoria italiana. L ... affaritaliani.it

Viterbo, Ferrucci (Pres. Agronomi): “Futuro dell’agricoltura passa da scelte responsabili, tutela territorio e sostenibilità” - TusciaTimes.eu (.it) facebook

La sostenibilità resta centrale nella nostra strategia: le agenzie internazionali premiano il nostro modello con valutazioni di eccellenza. Standard Ethics conferma Terna nella fascia "Sustainable", valorizzando il ruolo chiave nella duplice transizione energetica x.com