Se la batteria del tuo telefono si scarica rapidamente, potrebbe essere utile verificare alcune impostazioni di risparmio energetico. In questo articolo, esamineremo un’impostazione spesso trascurata che può aiutarti a prolungare la durata della batteria e mantenere il dispositivo funzionante più a lungo nel corso della giornata.

Quante volte ti è capitato di guardare lo schermo del telefono e scoprire che la batteria è già al 20 percento, quando sono appena le tre del pomeriggio. Quel senso di ansia che ti assale, sapendo di dover tirare avanti fino a sera senza possibilità di ricarica. O peggio ancora, quando il telefono si spegne all’improvviso proprio mentre stai per concludere qualcosa di importante. La batteria dello smartphone è diventata una delle preoccupazioni quotidiane più comuni nell’era digitale, un problema che accomuna milioni di italiani ogni giorno. La buona notizia è che nella maggior parte dei casi non si tratta di un difetto irreparabile del dispositivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La batteria del telefono crolla in poche ore? Ecco l’impostazione che in molti ignorano per risparmiare energia

Approfondimenti su batteria telefono

Se utilizzi la Carta d’identità elettronica per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, potresti aver sperimentato difficoltà legate al supporto NFC sui tuoi dispositivi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La batteria dello smartphone crolla in fretta L'impostazione nascosta che risolve il problema

Ultime notizie su batteria telefono

Argomenti discussi: Batterie Smartphone: la verità su Silicio-Carbonio, normative e doppie celle; A Serre Chevalier, lo smartphone sostituisce lo skipass… senza scaricare la batteria; Attivare la modalità aereo di notte può farci evitare dei rischi: quali sono i benefici; Cellulari non smartphone: i migliori 10 del 2026.

Come raddoppiare la durata della batteria del tuo telefono ogni giorno?Ottieni più ore dalla batteria del tuo telefono. Ti mostriamo semplici cambiamenti quotidiani che funzionano ora e spieghiamo cosa fare quando l'invecchiamento limita i tuoi guadagni. ilmetapontino.it

La batteria del Samsung Galaxy S25 Edge non è poi così maleSamsung ha dovuto affrontare numerose critiche per la capacità della batteria del Galaxy S25 Edge. Si pensa che Samsung abbia risparmiato con la batteria da 3.900 mAh del telefono e che avrebbe potuto ... geekissimo.com

Secondo rumor, Android 17 dovrebbe arrivare tra febbraio e settembre 2026 con focus su IA, ottimizzazione batteria e schermi pieghevoli. https://tech.everyeye.it/notizie/android-17-arrivando-quando-telefono-aggiornato-855743.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook