Riqualificazione energetica | il controllo post-intervento in Macos Srl

Macos Srl utilizza il metodo ESCO di Marius Neagu per la riqualificazione energetica degli edifici. Dopo gli interventi, l'azienda effettua controlli periodici per verificare le performance energetiche. Questa procedura consente di monitorare i risultati nel tempo e di garantire che gli obiettivi prefissati siano mantenuti. La strategia si basa sulla gestione continua delle prestazioni, assicurando trasparenza e affidabilità nel processo di riqualificazione.

Con il metodo ESCO di Marius Neagu, Macos Srl trasforma la riqualificazione energetica in risultati misurabili nel tempo, grazie al controllo post-intervento e alla gestione delle performance. L’efficienza di un intervento edilizio non si misura alla fine del cantiere, ma nel tempo. È quando l’edificio torna a essere vissuto che si capisce se le prestazioni promesse diventano reali.È su questo principio che si basa l’approccio di Marius Neagu, fondatore di Macos Srl insieme ad Andrei Strugari, che interpreta la riqualificazione energetica come un processo continuo, capace di generare valore anche dopo la conclusione dei lavori.Nata nel 2019...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Riqualificazione energetica: il controllo post-intervento in Macos Srl Notizie correlate “Glovo sfrutta i rider, paghe sotto la soglia di povertà”. Controllo giudiziario per Foodinho srlMilano, 9 febbraio 2026 – Un controllo giudiziario per caporalato nei confronti di Foodinho srl, la società che gestisce la piattaforma Glovo di... Riqualificazione energetica certificata per la ’Beccheria’Un edificio storico nel cuore di Forlimpopoli si prepara a riaprire le porte con una veste completamente rinnovata e con un riconoscimento che guarda... Altri aggiornamenti Si parla di: Marius Neagu: come riqualificare edifici complessi senza interrompere le attività. Macos Srl e l’efficientamento energetico negli edifici complessi: metodo, controllo e risultatiL’approccio di Marius Neagu all’efficientamento energetico: modello ESCO, gestione integrata e risultati misurabili nel tempo su edifici complessi. italiaoggi.it Riqualificazione energetica: il controllo post-intervento in Macos SrlCon il metodo ESCO di Marius Neagu, Macos Srl trasforma la riqualificazione energetica in risultati misurabili nel tempo, grazie al controllo post-intervento e alla gestione delle performance. ecodibergamo.it