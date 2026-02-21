Riqualificazione energetica certificata per la ’Beccheria’

Un edificio storico di Forlimpopoli ha ottenuto una certificazione energetica dopo aver completato lavori di riqualificazione. La ristrutturazione ha previsto interventi per migliorare l’efficienza e ridurre i consumi, coinvolgendo artigiani locali e tecnici specializzati. La riapertura si avvicina, portando nuova vita a un punto di riferimento del centro. La “Beccheria” si prepara a tornare in funzione, pronta ad accogliere visitatori e residenti.

Un edificio storico nel cuore di Forlimpopoli si prepara a riaprire le porte con una veste completamente rinnovata e con un riconoscimento che guarda al futuro. La Loggia della Beccheria, affacciata tra piazza Pompilio e piazza Trieste, ha ottenuto la certificazione CasaClima R al termine del percorso di riqualificazione energetica e restauro conservativo avviato nei mesi scorsi. Il progetto, finanziato anche dalla Regione Emilia–Romagna attraverso il bando Rigenerazione Urbana 2021, è ormai alle battute finali. L'edificio, un tempo sede dell'anagrafe comunale, tornerà presto alla città come spazio polifunzionale dedicato a cultura, lavoro e socialità, in continuità con la valorizzazione della vicina rocca albornoziana.