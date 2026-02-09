Glovo sfrutta i rider paghe sotto la soglia di povertà Controllo giudiziario per Foodinho srl

Un controllo giudiziario ha coinvolto Foodinho srl, la società dietro la piattaforma Glovo, accusata di sfruttare i rider. Secondo le accuse, i lavoratori vengono pagati sotto la soglia di povertà e sfruttati come caporali. La procura di Milano ha aperto un’indagine per verificare le condizioni di lavoro e i pagamenti effettuati ai rider, che spesso denunciano salari bassi e condizioni precarie. La vicenda mette sotto la lente ancora una volta il modello di business delle consegne a domicilio.

Milano, 9 febbraio 2026 – Un controllo giudiziario per caporalato nei confronti di Foodinho srl, la società che gestisce la piattaforma Glovo di consegna a domicilio di cibo. Si tratta del provvedimento disposto in via d’urgenza dal pm di Milano Paolo Storari e che ora dovrà essere convalidato da un gip. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà” e ci sarebbe dunque uno “sfruttamento del lavoro”. L’accusa per l’amministratore unico Pierre Miquel Oscar è dunque di caporalato, così come per la stessa società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

