Calciomercato Guirassy lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione | il Milan prova ad inserirsi

Serhou Guirassy, attaccante francese del Borussia Dortmund, lascia il club a fine stagione perché non rinnovano il contratto. Il Milan ha già mostrato interesse e sta monitorando la situazione, pronto a inserirsi se si prospettano opportunità di mercato. La decisione del giocatore di cercare una nuova squadra nasce anche dalla mancanza di spazio in rosa e dalla volontà di giocare con più continuità.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Serhou Guirassy lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione. In estate il Milan provò a prendere l’attaccante guineano, ma la richiesta da 70 milioni del club tedesco fece desistere i rossoneri. La sensazione è che nella prossima finestra di calciomercato la cifra potrebbe scendere a 4050 milioni di euro. Nonostante il giocatore abbia quasi 30 anni, il Diavolo potrebbe tornare a bussare alla porta del Dortmund per provare a regalare un centravanti di livello internazionale a Massimiliano Allegri. In questa stagione, Serhou Guirassy ha confermato tutto il suo valore realizzando 15 gol e servendo 5 assist in 32 presenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Guirassy lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione: il Milan prova ad inserirsi Leggi anche: Guirassy in rotta con il Borussia Dortmund: perché l’Inter può beffare Milan e Juventus Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0: Guirassy si divora il vantaggio!Questa sera al Signal Iduna Park si gioca l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guirassy in estate lascerà il Dortmund. Il prezzo scende: ci riproverà il Milan?. Guirassy in estate lascerà il Dortmund. Il prezzo scende: ci riproverà il Milan?Due gol anche all'ultima in Bundesliga contro il Mainz per tener vive le speranze in campionato, ora il Borussia Dormtund si assesta a -6 dal Bayern. tuttomercatoweb.com Borussia Dortmund-Atalanta, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL x.com Borussia Dortmund-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions facebook