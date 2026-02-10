McKennie Juve rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta | le ultime sull’interesse non solo dalla MLS

La trattativa tra Weston McKennie e la Juventus per il rinnovo sembra ancora molto complicata. La distanza tra domanda e offerta resta ampia, e non si vede ancora una soluzione vicino. Nel frattempo, il centrocampista americano continua a sorprendere in campo, ma il suo futuro in bianconero rimane in bilico. Le sirene provenienti dalla MLS e da altre squadre europee alimentano il fermento intorno al suo nome.

Rinnovo McKennie, c'è distanza tra domanda e offerta: cosa trapela dalle ultime indiscrezioni. Non solo MLS su di lui La trattativa per il rinnovo di Weston McKennie tra Juventus e il suo entourage si scontra con una distanza economica. McKennie verso l'addio: rinnovo in stallo e sirene MLS Weston McKennie potrebbe lasciare la Serie A nei prossimi mesi.

