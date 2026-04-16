Rinnovo Calhanoglu patto d’acciaio tra le parti! Via libera di Oaktree e scenario completamente inaspettato

Il centrocampista turco ha scelto di proseguire il suo percorso con l’Inter, rispettando la scadenza del contratto prevista per giugno 2027. La trattativa tra il giocatore e il club si è conclusa con un accordo che soddisfa entrambe le parti, mentre l’intervento di Oaktree ha contribuito a definire il nuovo accordo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo importante per il futuro del calciatore e della squadra.

di Alberto Petrosilli Rinnovo Calhanoglu, il centrocampista turco e l’Inter hanno deciso di rispettare la naturale scadenza del contratto fissata a giugno del 2027. L’ Inter di Cristian Chivu blinda uno dei suoi leader carismatici. Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra finalmente delineato: nonostante le sirene di mercato e la nuova politica della proprietà, il regista turco resterà al centro del progetto nerazzurro anche per la prossima stagione. Rinnovo Calhanoglu, il turco resta all’Inter? Clamoroso patto tra le parti. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, il confronto tra l’area tecnica e la proprietà americana è stato decisivo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, patto d’acciaio tra le parti! Via libera di Oaktree e scenario completamente inaspettato Notizie correlate Rinnovo Calhanoglu, la dirigenza dell’Inter affronta il nodo del contratto. Le linee guida di Oaktree e le richieste del turcodi Lorenzo VezzaroRinnovo Calhanoglu, le strategie societarie: il futuro del regista nerazzurro passa per un accordo complesso su ingaggio e durata... Juve, patto d’acciaio con McKennie: rinnovo blindato fino al 2030Nella mattinata di oggi, mentre la Continassa metabolizza le scorie del rocambolesco 3-3 maturato allo Stadio Olimpico contro la Roma, una certezza... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: TS - Nodo Calhanoglu: senza rinnovo sarà addio all'Inter. Ecco cosa pensa il giocatore; Calhanoglu-Inter, colpo di scena: Si tratta per la FIRMA; Rinnovo Calhanoglu, l'Inter punta a un contratto al ribasso. Intanto l'agente propone un altro suo assistito...; Rinnovo Calhanoglu, idea di Oaktree e richieste del turco. Rinnovo Calhanoglu: l’agente si muove concretamente, mossa a sorpresa in arrivoNovità per Calhanoglu: l'agente si muove concretamente, ecco allora cosa sta succedendo con il rinnovo e non solo. spaziointer.it Inter, rebus Calhanoglu: sarà addio o rinnovo?Il turco resta una pedina fondamentale per i piani di Chivu, ma i costanti acciacchi di questa stagione hanno condotto la dirigenza nerazzurra a più di qualche considerazione. Lo stesso Calhanoglu ... fantacalcio.it Guarro - Oggi la stretta di mano tra l'Inter e Calhanoglu è che rimanga fino alla scadenza del contratto senza rinnovo. C'è stato un incontro tra Stipic e i dirigenti, Oaktree ha dato l'ok a questa soluzione facebook TS - Rinnovo #Calhanoglu con cifre al ribasso Stipic vuole portare a Milano un altro suo assistito (già individuato) x.com