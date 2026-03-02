Juve patto d’acciaio con McKennie | rinnovo blindato fino al 2030

Oggi, mentre la Juventus analizza il pareggio contro la Roma allo Stadio Olimpico, si è consolidato un accordo tra il club e il centrocampista McKennie. Il rinnovo del contratto dell’atleta è stato siglato e durerà fino al 2030, rappresentando un impegno a lungo termine tra le parti. La notizia si aggiunge alle recenti decisioni di mercato e alle strategie della società.

Nella mattinata di oggi, mentre la Continassa metabolizza le scorie del rocambolesco 3-3 maturato allo Stadio Olimpico contro la Roma, una certezza granitica scuote il futuro prossimo della Vecchia Signora. Weston McKennie, il centrocampista totale rigenerato dalla cura di Luciano Spalletti, ha siglato il rinnovo contrattuale che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030. La firma, giunta a poche ore dal rientro dalla Capitale, attende ora soltanto il suggello dell’annuncio ufficiale, ma sancisce di fatto la centralità del texano nel nuovo progetto tecnico. Dopo un’estate trascorsa ai margini e con la valigia in mano, il classe 1998 ha saputo scalare le gerarchie interne, trasformandosi da esubero a diamante insostituibile del centrocampo juventino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, patto d’acciaio con McKennie: rinnovo blindato fino al 2030 Rinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamentoRinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamento Calciomercato Serie... Leggi anche: Juve, blindato il capitano: per Locatelli pronto il rinnovo fino al 2030 Contenuti utili per approfondire Juve. Discussioni sull' argomento Locatelli si (ri)prende la Juventus, pronto il rinnovo: tutti i dettagli; Calciomercato Juventus: Locatelli capitano e bandiera fino al 2030. Atteso l'annuncio a breve; Calciomercato Juventus, si va verso il rinnovo di Spalletti fino al 2028. #Juve, ecco il tuo centravanti: in grande spolvero c'è... #Milik. E i tifosi sui social: "Miracolo!" x.com McKennie-Juve, firma per il rinnovo in arrivo Il centrocampista americano è diventato un elemento imprescindibile dall'arrivo di Spalletti, convincendo la società ad accelerare le pratiche per evitare di perderlo a zero in estate Accordo trovato e, secondo - facebook.com facebook