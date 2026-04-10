La società nerazzurra sta lavorando alla trattativa per il rinnovo del contratto di Calhanoglu, con l’obiettivo di definire un nuovo accordo che riguarda sia l’ingaggio sia la durata del contratto. Le interlocuzioni coinvolgono anche le linee guida di Oaktree, il fondo proprietario della società, e le richieste avanzate dal calciatore. La questione resta una delle principali sul tavolo delle trattative in vista della prossima stagione.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Calhanoglu, le strategie societarie: il futuro del regista nerazzurro passa per un accordo complesso su ingaggio e durata. Il futuro di Hakan Calhanoglu è sicuramente uno dei temi di maggiore urgenza sul tavolo della dirigenza dell’Inter: il turco scadrà a giugno 2027 e la situazione attuale suggerisce un bivio netto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, o si trova un accordo per andare avanti insieme estendendo la durata del contratto, o le parti saranno destinate a separarsi. Al momento una vera trattativa non è ancora decollata, poiché in viale della Liberazione si attende di capire quali siano i margini concessi da Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, la dirigenza dell’Inter affronta il nodo del contratto. Le linee guida di Oaktree e le richieste del turco

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I punti da risolvere per il rinnovo di #Calhanoglu: • Centralità nel progetto, garantita da Chivu con cui c'è un grande rapporto. • Ingaggio e durata: l'Inter proporrà una cifra al ribasso, Calhanoglu è disponibile a scendere fino a €5 mln ma con un triennale. [ x.com

BREAKING NEWS Hakan Calhanoglu non va più da nessuna parte. Sembrava tutto fatto per il ritorno sul Bosforo. Invece stop totale: decisione forte di Chivu, che lo ha rimesso al centro di tutto. E ora attenzione: possibile anche il rinnovo fi - facebook.com facebook