Michael i drastici tagli al montaggio hanno riscritto la durata del biopic?

Un film su Michael Jackson, originariamente previsto per una durata di circa quattro ore, è stato successivamente ridotto per adattarlo alla programmazione cinematografica. I tagli al montaggio hanno modificato la lunghezza complessiva del biopic, che ora si presenta in una versione più compatta rispetto alla versione iniziale. La decisione di ridurre la durata ha avuto un impatto sulla struttura del film.

Inizialmente, il film su Michael Jackson si dice fosse lungo circa quattro ore, ma è stato sensibilmente ridotto per un'ottimizzazione dell'uscita nelle sale. Il materiale scartato finirà in un sequel? Nei mesi scorsi, da più parti era stato riportato che che l'ultima versione di Michael di Antoine Fuqua aveva una durata di oltre quattro ore e che la Lionsgate avrebbe eventualmente deciso di dividere il film in due parti. L'obiettivo era quello di trasformarlo in un film evento simile a quanto fatto con Wicked. Un anno dopo, quei piani sembrerebbero essere cambiati e il biopic su Michel Jackson sta per uscire nelle sale con una durata più canonica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

