Cosmetici pericolosi in Ciociaria blitz dei NAS | sequestrati profumi con sostanze cancerogene

I NAS di Ciociaria hanno scoperto profumi contenenti sostanze cancerogene, causando il sequestro di numerosi prodotti di bellezza. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato cosmetici con ingredienti pericolosi, spesso venduti senza etichette chiare. Un negozio locale aveva in esposizione fragranze che potrebbero mettere a rischio la salute dei clienti. La scoperta ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato la vendita di questi prodotti illegali. La situazione evidenzia come anche i cosmetici possano nascondere minacce invisibili.

Non solo cibo avariato o farmaci scaduti: la lente d'ingrandimento dei NAS si sposta sui prodotti di bellezza, portando alla luce un rischio spesso invisibile ma concreto per la salute dei cittadini. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina hanno effettuato un blitz in un comune della provincia di Frosinone, sequestrando decine di confezioni di profumo contenenti una sostanza chimica bandita dall'Unione Europea. L'intervento è avvenuto all'interno di un negozio di articoli casalinghi e cosmetici. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto sugli scaffali, pronti per la vendita, 43 confezioni di profumi di varie marche. Controlli al porto: sequestrati oltre duemila profumi contenenti sostanze cancerogene Nel porto di Brindisi sono stati sequestrati oltre duemila profumi contenenti "Lilial", sostanza vietata per i suoi rischi cancerogeni e tossici. Metalli pericolosi in cosmetici cinesi (ANSA) - BARI, 13 NOV - Oltre un milione di cosmetici cinesi pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza su disposizione della magistratura barese a Milano, Roma, Bari e ... La guardia di finanza di Scalea ha sequestrato oltre 30 mila articoli di Carnevale non sicuri a Diamante. Sequestrati cosmetici pericolosi e prodotti contraffatti.