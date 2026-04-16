Un uomo di 68 anni, residente a Rimini e originario di Crotone, ha subito la confisca definitiva di un patrimonio che supera i 7 milioni di euro. La decisione è stata presa dal Tribunale di Bologna, che ha disposto il sequestro di beni ritenuti collegati a un'attività criminale. La vicenda si inserisce in un'operazione di confisca volta a sequestrare ricchezze provenienti da attività illecite.

Il Tribunale di Bologna ha disposto la confisca definitiva di un patrimonio superiore ai 7 milioni di euro ai danni di un uomo di 68 anni originario di Crotone e residente a Rimini. La decisione giudiziaria mette il punto su un percorso iniziato nel novembre 2024, quando la Guardia di Finanza di Rimini aveva già provveduto al sequestro preventivo dei beni in seguito alle indagini condotte dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Un mosaico di irregolarità tra finanza e criminalità. L’iter che ha portato alla sottrazione dei beni è scaturito da una profonda analisi del nucleo di polizia Economico finanziaria di Rimini. Gli investigatori hanno ricostruito una disponibilità di immobili, risorse finanziarie e realtà aziendali che appariva totalmente slegata dalle entrate dichiarate e dall’effettiva attività economica del sessantottenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, colpo da 7 milioni: confiscato il tesoro di un criminale

Notizie correlate

Leggi anche: Dallo spaccio alla rivendita auto a Tor Bella Monaca: confiscato il tesoro da 5 milioni di Marinacci

Un tesoro di 16 milioni milioni e 118 immobili confiscato a un imprenditore residente in SvizzeraPavia, 10 marzo 2026 - Dopo gli arresti e i sequestri scattati nel 2019, ora è arrivata la confisca definitiva dei beni.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Multe d’oro, ecco l’incasso. Sfiorata quota 10 milioni; Rimini centra il tris e l’Urania si arrende al fattore Flaminio; Pasqua 2026 fa decollare la stagione a Rimini: Ora ci aspettano altri ponti d’oro; Più connessi, più soli. Il paradosso di Mammut.

Cassaforte svaligiata, colpo milionario: rubata collezione di orologi di lussoRimini, 7 gennaio 2026 – Tutto parte da un incendio doloso, ma finisce per ruotare attorno a una cassaforte svuotata e un furto dal valore di oltre un milione di euro, commesso a Misano nel 2023, ... ilrestodelcarlino.it

Rubati orologi di lusso per un milione, un 44enne accusato del colpo da una fotoUn colpo milionario quello messo a segno il 16 dicembre del 2023 all'interno di un'abitazione a Misano Adriatico, dove una banda di ladri riuscì in orario notturno ad asportare una cassaforte che cont ... msn.com

Picnic in cosplay a Rimini! Sabato 2 Maggio alle 12:30 - facebook.com facebook

Why would we hurt Italy We love Italian people, soccer, and food and we love Rome, Rimini, Pisa, Milan, Venice, Sardegna, Florence, Naples, Genova, Turin Sicily, and everything in between. x.com