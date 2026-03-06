Dallo spaccio alla rivendita auto a Tor Bella Monaca | confiscato il tesoro da 5 milioni di Marinacci

A Tor Bella Monaca sono stati sequestrati beni per un valore di circa cinque milioni di euro appartenenti a un uomo coinvolto in attività di spaccio e rivendita di auto. Il patrimonio comprende un centro scommesse, un rivenditore di automobili, immobili e una villa con piscina. L’operazione ha portato al sequestro di denaro proveniente dal narcotraffico e di proprietà di vario genere.

I soldi sporchi ripuliti in sala scommesse e ville. Nel corso del tempo i fiumi di denaro dello spaccio di cocaina e hashish avevano permesso al gruppo di mettere un patrimonio da 5 milioni di euro I soldi del narcotraffico ripuliti nei centri scommesse, in un rivenditore di auto e in immobili, compresa una villa con piscina. Un patrimonio da 5 milioni riconducibile a Francesco Marinacci, figliastro di Francesco Guercio detto ‘Catena’ e a due persone a lui vicine. La polizia di Stato ha potuto confiscarlo dando seguito all'operazione di sequestro del febbraio 2024. La banda di Marinacci fu sgominata in un maxi blitz. Il suo gruppo spacciava nelle strade di Ardea, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini, Lavinio e Anzio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Blitz da Tor Bella Monaca a Tivoli: dallo spaccio alla violenza domestica, 10 arresti

Roma: controlli a Tor Bella Monaca, scoperto "tesoro" di cocaina nascosto in auto, 5 arresti

