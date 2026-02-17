Macerata | Paoloni sindaco al centro di un’inedita alleanza per la Provincia sfida al centrodestra scontento
Il sindaco di Macerata, Paoloni, ha unito le forze con alcuni sindaci di altri comuni, creando un’alleanza inaspettata per le elezioni provinciali. La sua scelta nasce dalla volontà di sfidare il centrodestra, che si mostra diviso e scontento. La strategia mira a rafforzare la posizione di questa coalizione, anche grazie al sostegno di alcuni amministratori locali di centrosinistra. La mossa cambia gli equilibri politici nella provincia e potrebbe influenzare le prossime consultazioni.
Macerata: Paoloni Sindaco nell’Equazione per la Provincia, una Convergenza Inaspettata. Macerata è al centro di una potenziale svolta politica in vista delle elezioni provinciali. Una convergenza inedita tra civici e centrosinistra potrebbe portare alla candidatura di Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, alla presidenza della Provincia, con l’obiettivo di attrarre anche consensi dall’area del centrodestra insoddisfatta dell’attuale scenario. Mediazione Politica e Nuovi Equilibri. La giornata di ieri, 17 febbraio 2026, è stata caratterizzata da un intenso lavoro di mediazione politica. Un incontro a Tolentino ha visto protagonisti rappresentanti di “Provincia al Centro”, guidati dal presidente Paolo Teodori, sindaco di Ripe San Ginesio, e diversi consiglieri provinciali, tra cui Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, e Claudio Carbonari.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il centrodestra di Lecco si trova in una fase di incertezza.
Provinciali Macerata, Staffolani non si candida. Il post: «Lusingato ma mi dedico a Morrovalle, il lavoro di sindaco mi assorbe»MACERATA Fratelli d’Italia in vista della prossima campagna elettorale, si muove a tutto campo, sia a Macerata che in Provincia. Movimenti e incontri sui quali vige il massimo riserbo: ... corriereadriatico.it
