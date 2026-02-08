Lecco centrodestra al bivio | sondaggio interno accende la sfida per la scelta del candidato sindaco

Il centrodestra di Lecco si trova in una fase di incertezza. Da settimane si discutono i nomi possibili per la corsa alle prossime amministrative. Un sondaggio interno ha portato alla luce le preferenze e ha riacceso il dibattito sulla scelta del candidato sindaco. Le varie anime del fronte si confrontano ora per decidere chi avrà la meglio e rappresentare il centrodestra alle urne.

Il panorama politico lecchese è attraversato da una fase di intensa riflessione all’interno del centrodestra, impegnato nella definizione del candidato che si confronterà alle prossime elezioni comunali. Un sondaggio interno, commissionato per valutare le preferenze e il potenziale elettorale dei diversi esponenti, ha innescato un dibattito che coinvolge principalmente Lega e Forza Italia, le due forze politiche che storicamente hanno determinato gli equilibri in città. La richiesta di chiarimenti, emersa a seguito della consultazione, testimonia la volontà di giungere a una scelta condivisa, che possa garantire una strategia unitaria e competitiva in vista della sfida elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lecco Centrodestra

L’ex candidato sindaco Nicola Marcello di Fratelli d’Italia si lascia andare a qualche battuta sul futuro alleanze.

Ultime notizie su Lecco Centrodestra

