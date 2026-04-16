Rihanna stravolge la notte a NY | l’arrivo shock per l’amica M Dollas

Verso le 2 del mattino, una festa esclusiva a New York viene interrotta da un’improvvisa presenza che ha sorpreso gli ospiti. Tra la folla, un’artista internazionale nota per la sua musica e moda si è fatta notare per un arrivo inaspettato, accompagnata da un’amica. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, creando un momento di scompiglio tra i partecipanti alla serata.

Verso le 2 del mattino di un’altra notte, la tranquillità di una celebrazione esclusiva a New York è stata interrotta dall’arrivo inaspettato di Rihanna, che si è presentata al Pergola per festeggiare il compleanno della sua storica amica Melissa Forde, nota nel mondo dell’arte con il nome di M Dollas. La pop star ha trasformato quello che era già un evento privato in un momento di forte impatto mediatico, portando con sé diversi doni e un’energia capace di catalizzare l’attenzione digitale in pochi istanti. L’ingresso notturno che ha ridefinito la serata al Pergola. La celebrazione per il compleanno di M Dollas era iniziata già dalla domenica sera, mantenendo un tono riservato all’interno del raffinato ristorante mediterraneo Pergola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rihanna stravolge la notte a NY: l’arrivo shock per l’amica M Dollas Notizie correlate Leggi anche: La Penna, notte shock: in arrivo denunce e lunghe squalifiche Rihanna sotto shock dopo la sparatoria contro la sua villa: perché Ivanna Ortiz l’aveva presa di miraSpuntano fuori alcuni video di Ivanna Ortiz, la donna arrestata per aver sparato 10 colpi di fucile contro la villa di Rihanna la scorsa domenica 8...