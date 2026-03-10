Rihanna sotto shock dopo la sparatoria contro la sua villa | perché Ivanna Ortiz l'aveva presa di mira

Rihanna si trova sotto shock dopo l’incidente avvenuto nella sua villa, dove una donna ha aperto il fuoco sparando dieci colpi di fucile. La donna, identificata come Ivanna Ortiz, è stata arrestata e alcuni video pubblicati in rete mostrano momenti che potrebbero chiarire il motivo dell’azione. L’episodio è avvenuto domenica 8 marzo.

Spuntano fuori alcuni video di Ivanna Ortiz, la donna arrestata per aver sparato 10 colpi di fucile contro la villa di Rihanna la scorsa domenica 8 marzo, che spiegherebbero il motivo del folle gesto. La donna, 30 anni, accusava l'artista di "molestarla" nei suoi sogni.