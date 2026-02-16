La Penna notte shock | in arrivo denunce e lunghe squalifiche

Giuseppe La Penna ha deciso di sospendere la partita tra Inter e Juventus, causando proteste e possibili squalifiche. La sua decisione ha scatenato reazioni forti da parte delle società coinvolte, che ora valutano di presentare denunce formali. Oggi, in Lega calcio, si terrà un incontro tra dirigenti e il direttore generale dell’Inter, Giuseppe Marotta, per discutere dell’accaduto e delle possibili conseguenze.

Inter-Juventus non è ancora finito, e non finirà. Le polemiche dopo l’arbitraggio di La Penna non si placano tanto che oggi in Lega è previsto un faccia a faccia tra le società e Giuseppe Marotta. Ma il post gara è stato difficile soprattutto per l’arbitro La Penna. Il giorno dopo Inter-Juventus di Federico La Penna, arbitro della gara, è stato complicato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore di gara ha dovuto racimolare prove da consegnare alla Polizia Postale. Al centro di tutto, la preoccupazione per la sicurezza e la serenità della sua famiglia: moglie e due bambine piccole, che hanno ricevuto via social minacce di morte.🔗 Leggi su Sportface.it

Una battaglia infuocata tra Dopolavoro FC e Ronciglione United lascia il segno, tra squalifiche pesanti e inibizioni prolungate.

A Qualiano, durante la notte di Capodanno, un automobilista è stato aggredito dopo aver chiesto di passare mentre si svolgevano fuochi d’artificio in strada.

