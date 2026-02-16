La Penna notte shock | in arrivo denunce e lunghe squalifiche
Giuseppe La Penna ha deciso di sospendere la partita tra Inter e Juventus, causando proteste e possibili squalifiche. La sua decisione ha scatenato reazioni forti da parte delle società coinvolte, che ora valutano di presentare denunce formali. Oggi, in Lega calcio, si terrà un incontro tra dirigenti e il direttore generale dell’Inter, Giuseppe Marotta, per discutere dell’accaduto e delle possibili conseguenze.
Inter-Juventus non è ancora finito, e non finirà. Le polemiche dopo l’arbitraggio di La Penna non si placano tanto che oggi in Lega è previsto un faccia a faccia tra le società e Giuseppe Marotta. Ma il post gara è stato difficile soprattutto per l’arbitro La Penna. Il giorno dopo Inter-Juventus di Federico La Penna, arbitro della gara, è stato complicato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore di gara ha dovuto racimolare prove da consegnare alla Polizia Postale. Al centro di tutto, la preoccupazione per la sicurezza e la serenità della sua famiglia: moglie e due bambine piccole, che hanno ricevuto via social minacce di morte.🔗 Leggi su Sportface.it
Botte da orbi tra Dopolavoro FC e Ronciglione United, squalifiche pesanti e lunghe inibizioni
Una battaglia infuocata tra Dopolavoro FC e Ronciglione United lascia il segno, tra squalifiche pesanti e inibizioni prolungate.
Qualiano, picchiato la notte di Capodanno per i fuochi d’artificio in strada: 3 denunce
A Qualiano, durante la notte di Capodanno, un automobilista è stato aggredito dopo aver chiesto di passare mentre si svolgevano fuochi d’artificio in strada.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Salvato dal commercio di carne, la dolce accoglienza di una sorella cambia la vita del cane Mouse; Corriere dello Sport: La Penna denuncia. Notte shock, minacce di morte alla famiglia; La Penna, notte shock: in arrivo denunce e lunghe squalifiche; Le pagelle di Inter-Juventus (3-2): La Penna voto shock: rovina a tutti un grande spettacolo!.
La Penna shock: minacciato sui social, paura per la famiglia. La decisione drastica dopo le frasi vergognose ricevuteL'arbitro di Inter-Juve decide di denunciare tutti, preoccupato per l'incolumità della sua famiglia dopo le vergognose (e inaccettabili) frasi subite dagli haters. Intanto spuntano altri retroscena su ... corrieredellosport.it
Corriere dello Sport: La Penna denuncia. Notte shock, minacce di morte alla famigliaROMA – Non ha avuto nemmeno il tempo di metabolizzare l’errore di San Siro. Federico La Penna, direttore di gara di Inter-Juve, il giorno dopo la sfida lo ha trascorso a riordinare pensieri e, sopratt ... ilovepalermocalcio.com
Notte di fuoco e veleni: l'arbitraggio di La Penna scatena il caos, ma la Juve esce a testa altissima da San Siro. #Juve #InterJuve #LaPenna #Chiellini #juventusnews24 - facebook.com facebook
"Mi nasconda la notte e il dolce vento. Da casa mia cacciato e a te vento mio romantico amico fiume lento. Guardo il cielo e le nuvole e le luci degli uomini laggiù così lontani da me. Ed io non so chi voglio amaro ormai se non il mio dolore..." Sandro Penna x.com