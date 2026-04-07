Durante il ponte pasquale del 2026, la città ha registrato un numero di visitatori mai visto prima, con circa 1,2 milioni di presenze e quasi 500 mila arrivi. I dati segnalano un incremento rispetto alle precedenti occasioni di festa, attirando un gran numero di turisti e visitatori nella capitale. La crescita si è riflessa in diversi settori, tra cui trasporti, hospitality e servizi turistici.

Roma ha registrato un volume di visitatori senza precedenti durante il ponte pasquale del 2026, raggiungendo circa 1,2 milioni di presenze e quasi 500 mila arrivi nella Capitale. Il flusso di persone ha saturato le strutture ricettive della città tra il 2 e il 7 aprile. Questo dato, confermato dal primo cittadino Roberto Gualtieri, testimonia come l’attrattività della città non abbia subito rallentamenti dopo le grandi celebrazioni degli anni passati. L’intensità di questo movimento è stata anticipata dalle previsioni dell’Ente Bilater fclose del Turismo del Lazio e supportata dalle dichiarazioni di Alessandro Onorato, assessore capitolino al Turismo, che aveva ipotizzato un numero di arrivi pari a 491. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma spacca i record: 1,2 milioni di presenze a Pasqua 2026

Pasqua 2026, Roma “presa d’assalto”: quasi 500 mila arrivi e 1,2 milioni di presenzeRoma, 7 aprile 2026 – Roma chiude il ponte di Pasqua 2026 con numeri da record e conferma la sua centralità nel turismo italiano ed europeo.

Rinascimento Romano: la Capitale sfida il record di presenze per la Pasqua 2026Nella mattinata di oggi, le proiezioni ufficiali diffuse dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (EBTL) hanno confermato un trend di crescita...

Argomenti più discussi: Bologna, Cambiaghi: Vogliamo l'Europa League, niente paura dell'Aston Villa. Ma prima c'è la Cremonese; Spacca la faccia all’ex moglie con una cassa, arrestato; MotoGP, VIDEO - Martin spacca il cupolino e poi... l'Aprilia dopo un'impennata; Palmanova spacca | 20mila persone tra record e storia digitale.

L'Italia in ansia, o la va o si spacca Linea dura Napoli: Lukaku al bivio Roma, Gasp chiede 6 colpi Buongiorno con la prima pagina del Corriere dello Sport x.com

L'Italia in ansia, o la va o si spacca Linea dura Napoli: Lukaku al bivio Roma, Gasp chiede 6 colpi Buongiorno con la prima pagina del Corriere dello Sport - facebook.com facebook