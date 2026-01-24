Geolier si conferma tra gli artisti più ascoltati in Italia, raggiungendo la vetta sia nella classifica dei singoli che degli album FIMI. Con il suo talento, ha stabilito un nuovo record, consolidando la sua posizione nel panorama musicale nazionale. In questo articolo, analizzeremo i risultati e il percorso che hanno portato l’artista a questo importante traguardo.

Come ogni settimana è uscita la classifica FIMI relativa alle vendite e ascolti. Nel corso della settimana dal 16 al 22 gennaio c’è un vero e proprio dominio da parte di Geolier. L’artista campano non è solo al primo posto con il nuovo album “Tutto è possibile”, ma tutti i suoi brani estratti si trovano nelle prime 24 posizioni della classifica dei singoli. Si tratta di un qualcosa di veramente clamoroso quello che è riuscito a realizzare grazie al suo ultimo progetto discografico. Un vero e proprio record da parte del cantante, che nella classifica FIMI dei singoli ha registrato questi incredibili numeri: Si tratta di una vera e propria supremazia da parte di Geolier. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Geolier asso piglia tutto, è il re nella classifica FIMI di singoli e album e fa un record

Olly trionfa nella classifica album e singoli 2025. Tutta vita” batte Sfera Ebbasta e Geolier. “Orbit Orbit” di Caparezza è il disco fisico più vendutoNel 2025, Olly si distingue nella classifica musicale italiana, conquistando sia la vetta degli album che dei singoli con

Classifica FIMI dal 16 al 22 gennaio 2026, boom Geolier: la top ten dei singoli è interamente suaNella classifica FIMI dal 16 al 22 gennaio 2026, Geolier conquista il primo posto, dominando la top ten dei singoli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Geolier - 081 (Official Video)

Argomenti discussi: Annalisa giù dal podio, Geolier spazza via tutti: terremoto in classifica, i singoli più venduti nella settimana 12-18 gennaio 2026.

Geolier, chi è il rapper napoletano cresciuto a Secondigliano/ Ho un solo rimpiantoGeolier, chi è l'artista napoletano che ha esordito nel rap nel 2018 con un brano dedicato a Secondigliano, il suo quartiere Si chiama Emanuele Palumbo ma tutti lo conoscono con il suo nome d’arte, ... ilsussidiario.net

Geolier conquista la classifica e porta con sé anche Pino Daniele: https://fanpa.ge/2ViY6 - facebook.com facebook