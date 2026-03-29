Incendiato un cumulo di rifiuti a Mariconda | tre denunce

Nel quartiere Mariconda, in via Piacenza, ieri mattina è stato appiccato un incendio a un cumulo di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Sono state presentate tre denunce legate all'episodio. Non sono stati segnalati feriti o danni a strutture vicine.

Hanno incendiato un cumulo di rifiuti nel quartiere Mariconda, esattamente in via Piacenza, ieri mattina. Ma i tre incivili non l'hanno passata liscia e, grazie alle segnalazioni di alcuni residenti della zona, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. A fuoco, spazzatura tra plastica, legno, pneumatici, elettrodomestici e abiti. Accertamenti in corso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incendiato un cumulo di rifiuti a Mariconda: tre denunce Articoli correlati Rubinetteria rubata scoperta in una roulotte: due denunce nel quartiere MaricondaDue persone sono state denunciate per ricettazione nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia nel quartiere Mariconda. Bruciano i rifiuti invece di smaltirli, scattano tre denunceI Carabinieri della stazione di Ro Ferrarese, nei giorni scorsi, hanno denunciato alla Procura estense tre persone (56, 49 e 19 anni) per combustione... Altri aggiornamenti su Incendiato un cumulo di rifiuti a... Temi più discussi: Va a fuoco un monopattino nel centro di accoglienza, evacuati in 200; Alatri, uliveto in fiamme, denunciato un uomo per incendio colposo - Foto 1 di 2; Incendio doloso in un'attività commerciale: la saracinesca data alle fiamme; Incendio colposo ad Alatri, ettari di uliveto a fuoco: uomo ha perso il controllo delle fiamme, denunciato. Incendio in stalla, paura per 300 mucche: i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le balle di fienoSALZANO (VENEZIA) - La colonna di fumo si vedeva da centinaia di metri. E ciò che rimane, dopo ore di rogo che sembrava non spegnersi più, è un enorme cumulo di ... ilgazzettino.it Incendio colposo ad Alatri, ettari di uliveto a fuoco: uomo ha perso il controllo delle fiamme, denunciatoUn uomo è stato denunciato ad Alatri per incendio colposo: aveva acceso un fuoco per bruciare sfalci, ma le fiamme sono sfuggite al controllo. virgilio.it Cedimento del muro di un palazzo incendiato in via Campagna, nel centro storico di Cosenza. Comitato Piazza Spirito Santo “fragilità ormai diffusa nel nostro centro storico ”. Alimena “ora far riprendere i lavori dove ben 3 immobili privati sono a rischio crollo” - facebook.com facebook Incendiato il portone della polizia locale di Bra, indagini in corso. Il sindaco condanna l'atto vandalico: "Vile gesto ha colpito una sede istituzionale" #ANSA x.com