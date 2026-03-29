Incendiato un cumulo di rifiuti a Mariconda | tre denunce

Da salernotoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Mariconda, in via Piacenza, ieri mattina è stato appiccato un incendio a un cumulo di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Sono state presentate tre denunce legate all'episodio. Non sono stati segnalati feriti o danni a strutture vicine.

Hanno incendiato un cumulo di rifiuti nel quartiere Mariconda, esattamente in via Piacenza, ieri mattina. Ma i tre incivili non l'hanno passata liscia e, grazie alle segnalazioni di alcuni residenti della zona, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. A fuoco, spazzatura tra plastica, legno, pneumatici, elettrodomestici e abiti. Accertamenti in corso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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