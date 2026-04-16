Il dibattito sui rifiuti in Liguria si riaccende con le dichiarazioni di un rappresentante di un gruppo politico locale, che ha parlato del progetto di un nuovo impianto di termovalorizzazione. La questione riguarda le strategie di gestione dei rifiuti nella regione e le possibili conseguenze legate alla realizzazione di questa infrastruttura. La discussione si concentra sulle implicazioni del piano e sulle decisioni delle autorità competenti.

Il dibattito sulla gestione dei rifiuti in Liguria si accende nuovamente con le recenti dichiarazioni di Campora, capogruppo di Vince Liguria, che ha affrontato il tema del nuovo termovalorizzatore. Il ha ribadito la necessità di un’infrastruttura moderna per superare le criticità legate all’uso eccessivo delle discariche nel passato, sottolineando come tale scelta sia fondamentale per l’autonomia della regione e per la tutela economica dei cittadini. L’eredità delle discariche e la strategia dell’autosufficienza regionale. Analizzando il quadro gestionale attuale, Campora ha evidenziato come la principale difficoltà riscontrata derivi da una precedente impostazione che ha privilegiato quasi esclusivamente lo smaltimento tramite discariche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti in Liguria: il piano per l’autonomia con il termovalorizzatore

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