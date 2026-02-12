Ora il termovalorizzatore è anche nel piano rifiuti della Regione

La regione Lazio ha deciso di integrare il piano rifiuti di Roma nel suo nuovo piano regionale 2026-2031. La scelta significa che il progetto, incluso il termovalorizzatore, resta in piedi e fa parte delle strategie di gestione dei rifiuti della regione per i prossimi anni. La Regione ha quindi deciso di non opporsi all’iniziativa, che ora si inserisce ufficialmente nella pianificazione regionale.

La regione Lazio ha deciso di non opporsi al piano rifiuti di Roma Capitale e di incorporarlo integralmente nel nuovo piano regionale 2026-2031. Con questa scelta, la giunta di centrodestra guidata da Francesco Rocca recepisce anche la previsione del termovalorizzatore da 600 mila tonnellate annue voluto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ponendo fine, già prima di un loro eventuale inizio, a possibili tensioni tra comune e regione. La conferma del piano della capitale – approvato nel 2022 dal sindaco nominato commissario straordinario per il Giubileo 2025 con poteri estesi anche alla materia rifiuti – è arriva ieri.

