Ricina versioni troppo concordanti |  si sono traditi?

Due tombe senza nome, situate su un crinale che domina Campobasso, sono al centro di un’indagine. Da quello spiazzo, si osserva il paesaggio circostante, mentre le autorità stanno verificando i dettagli relativi ai due siti. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte e confrontando le versioni fornite dagli investigati. La questione riguarda le dichiarazioni rese dagli indagati, che sembrano risultare troppo simili tra loro.

Due tombe senza nome, una accanto all’altra, su un crinale che guarda Campobasso. È da lì, da quella terra smossa nel piccolo cimitero di Pietracatella, che oggi riparte un’inchiesta destinata a cambiare volto: non più un errore, non più una tragica sequenza di diagnosi sbagliate, ma il sospetto — sempre più concreto — di un avvelenamento deliberato, costruito con precisione e pazienza. Sara Di Vita aveva 15 anni. Sua madre, Antonella Di Ielsi, 50. Sono morte a distanza di poche ore, tra il 27 e il 28 dicembre, nello stesso reparto di Rianimazione dell’ospedale di Campobasso. L’ultima, disperata richiesta di Antonella - vedere la figlia un’ultima volta non è mai stata esaudita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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