Una donna e sua figlia sono state trovate morte a causa di un avvelenamento con la ricina. La criminologa ha espresso dubbi riguardo alle condizioni di salute di un uomo coinvolto nel caso, sollevando sospetti sulla versione fornita. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli e le circostanze di quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione di esperti e cittadini, in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Roberta Bruzzone getta nuove ombre su Gianni Di Vita, l’unico sopravvissuto del presunto avvelenamento in famiglia a Pietracatella. La nota criminologa e volto della Tv ha commentato gli ultimi sviluppi sulla morte di Antonella De Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia uccise, secondo le ipotesi, dalla ricina. Una sostanza tossica estremamente letale che avrebbero ingerito in una cena durante le feste natalizie, in cui era presente anche il padre. Le indagini sulla morte per ricina di madre e figlia Il commercialista ed ex sindaco del piccolo centro molisano è stato sentito per circa 7 ore in questura a Campobasso, dove la procura di Larino sta ascoltando parenti e amici per tracciare i contorni di un’indagine ancora avvolta dal mistero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: "Qualcosa non torna"

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoRoberta Bruzzone è intervenuta nel caso della madre e della figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, vicino Campobasso.

Madre e figlia morte avvelenate, cosa non torna? L'ombra del dark web dietro la ricina. È giallo sul malore del maritoLa svolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, è arrivata dai risultati tossicologici: nel...

Temi più discussi: Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricina; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine; Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: C'erano liti in famiglia.

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: Qualcosa non tornaLe perplessità della criminologa Roberta Bruzzone su Gianni Di Vita, marito e padre della madre e figlia morte per presunto avvelenamento da ricina ... virgilio.it

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoLe considerazioni della criminologa Bruzzone sul caso ricina, che ha visto la morte di una madre e di una figlia mentre il padre, Gianni Di Vita, è uscito incolume ... virgilio.it

"Gianni Di Vita è tranquillo, ha la coscienza a posto" spiega il suo legale - facebook.com facebook

È STATO ASCOLTATO PER SEI ORE GIANNI DI VITA, MARITO DI ANTONELLA DI IELSI E PADRE DELLA 15ENNE SARA x.com