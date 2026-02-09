Riscossione | Catania verso l’adesione alla Rottamazione quinquies

Il Comune di Catania sta iniziando le verifiche per aderire alla Rottamazione quinquies, la procedura che permette di pagare in modo più agevole le tasse e i debiti con il Comune. L’ente si prepara a offrire questa possibilità ai cittadini, che potranno sistemare le proprie pendenze con più facilità. Le verifiche sono in corso e si aspetta presto una decisione ufficiale.

L'amministrazione ha già avviato un'attenta fase di analisi tecnica per individuare termini e modalità applicative compatibili con il mantenimento dell' equilibrio di bilancio. Le dichiarazioni del sindaco e dell'assessore al bilancio. L'iniziativa è stata annunciata dal sindaco Enrico Trantino e dall' assessore alle Finanze Giuseppe Marletta, che hanno richiamato la possibilità prevista dalla legge di bilancio per gli enti locali di adottare strumenti straordinari finalizzati a incentivare l' adempimento spontaneo dei contribuenti.

