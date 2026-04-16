Bergamonti il pilota che segnò un’epoca | a 55 anni dalla tragedia il ricordo sul lungomare
A 55 anni dalla morte di Angelo Bergamonti, il ricordo del pilota viene ancora ricordato sulla spiaggia di Riccione, città storicamente legata alle corse motociclistiche. Bergamonti, protagonista negli anni ’60, perse la vita in un incidente durante una gara su circuito cittadino nel 1971. La città celebra la figura di questo noto motociclista italiano, ricordandone la carriera e il tragico epilogo.
Riccione, storicamente legata al mondo delle due ruote e ai suoi protagonisti, rende omaggio ad Angelo Bergamonti, uno dei motociclisti italiani più noti negli anni ’60, scomparso tragicamente nel 1971 durante una gara su circuito cittadino.L’amministrazione comunale invita alla cerimonia di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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