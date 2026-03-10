Dopo 55 anni chiude la Pasticceria Presolana | Non è il lavoro che manca ho provato invano a vendere

Dopo 55 anni di attività, la Pasticceria Presolana a Castione della Presolana chiude i battenti. Il proprietario ha tentato invano di vendere l’attività, pur sottolineando che non manca il lavoro. Per decenni, passanti e clienti hanno associato il negozio ai profumi di burro e zucchero che si diffondevano dalla strada principale del paese. Ora, l’ultimo giorno di apertura è arrivato.