Dopo 55 anni chiude la Pasticceria Presolana | Non è il lavoro che manca ho provato invano a vendere
Dopo 55 anni di attività, la Pasticceria Presolana a Castione della Presolana chiude i battenti. Il proprietario ha tentato invano di vendere l’attività, pur sottolineando che non manca il lavoro. Per decenni, passanti e clienti hanno associato il negozio ai profumi di burro e zucchero che si diffondevano dalla strada principale del paese. Ora, l’ultimo giorno di apertura è arrivato.
Castione della Presolana. Per oltre mezzo secolo, dalla strada principale del paese il profumo di burro e zucchero portava alla Pasticceria Presolana. Nell’abbassare la serranda, nessuna amarezza: non chiude solo un negozio storico, ma un luogo di incontri e ricordi che per generazioni di residenti e turisti è stato molto più di una semplice pasticceria. Dopo più di 55 anni domenica 8 marzo è stato l’ultimo giorno di apertura dell’attività di Aronne Masseroli e famiglia. Riconosciuta come “bottega artigiana storica” da Regione di Lombardia nel 2022, la pasticceria era l’ultima con produzione propria rimasta nel Comune ai piedi della Regina delle Orobie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
